В Москве запустили первую систему сертификации нянь

В Москве запустили первую в России систему сертификации нянь. Уже в ближайшие дни реестр сертифицированных специалистов появится на городских платформах, в том числе на mos.ru. По новым правилам в реестр попадают только кандидаты, прошедшие строгий отбор.

Каждый специалист должен предоставить медицинскую книжку и справки из профильных диспансеров. В системе уже появились первые няни, прошедшие сертификацию. Внедрение реестра не только снизит риск мошенничества, но и повысит профессионализм специалистов, а также позволит родителям быстрее находить надежного помощника для ребенка.

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