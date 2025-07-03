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03 июля, 14:30

Общество

"Поезд памяти" прибыл на Белорусский вокзал

"Поезд памяти" прибыл на Белорусский вокзал

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"Поезд памяти" прибыл на Белорусский вокзал в честь Дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В апреле с Киевского вокзала 200 школьников отправились в путешествие по городам воинской славы и теперь завершили свой праздничный маршрут.

За 75 дней поезд преодолел более 33 тысяч километров по территории всех военных округов России и Белоруссии, посетил 75 городов и населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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