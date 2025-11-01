Участники проекта "Контуры культуры" украсили общественные пространства столицы

Фото: пресс-служба Депкульта

Победители московского арт-проекта "Контуры культуры" украсили общественные пространства столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Всего в четвертом сезоне приняли участие художники из 46 городов страны, приславшие сотни эскизов, выполненных в разных стилях, включая монументальную живопись, графику и каллиграфию, уточнила вице-мэр.

"Победителями стали 10 человек. <...> Увидеть произведения лауреатов можно на площадках в разных районах", – добавила Сергунина.

Например, на ВДНХ в строении № 574, предназначенном для спортивных целей, появилась акварельная роспись с бегунами и скейтером. В центре культуры и искусств "Щукино" можно увидеть живописное панно с природными мотивами, а в культурном центре "Москвич" размещены шрифтовая и геометрическая работы в черно-белых тонах.

Более того, впервые победители проекта украсили витрины книжных магазинов. В частности, на улице Преображенский Вал была создана композиция в стиле поп-арта и граффити, а на Ленинском проспекте – серия коллажей по мотивам рукописного альманаха Корнея Чуковского "Чукоккала".

Проект "Контуры культуры" реализуется Московским продюсерским центром, который помогает молодым талантам, предоставляя им возможность работать на знаковых городских площадках, среди которых крупнейшие сцены, культурные учреждения и парки. Центр занимается тремя основными направлениями: музыкой, искусством и театром. В его мероприятиях уже приняли участие представители 30 стран.

Ранее стало известно о передаче в общественные пространства столицы в рамках акции "Цветы Москвы" горшочных растений, которые все лето украшали площадки фестиваля "Сады и цветы". Акция направлена на продление жизни летних растений.

Например, в Краснопахорском районе общественные советники передали растения в Дом культуры "Звездный" и музей "На рубеже". В библиотеке № 185 района Котловка цветы встречают читателей прямо у входа.