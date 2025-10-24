Форма поиска по сайту

24 октября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": россияне стали чаще терять квартиры, которые купили у пожилых людей

Россияне стали чаще терять квартиры, которые купили у пожилых людей, даже если сделка была много лет назад. После продажи недвижимости пенсионеры начинают оспаривать сделку, ссылаясь на психические расстройства и недееспособность. И суд встает на их сторону.

Кто виноват в ошибках при сделках с недвижимостью? Можно ли доверять пенсионерам, покупая у них квартиру?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
