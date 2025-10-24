Туман местами накроет Москву и область в ночь на 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман местами накроет Московский регион в ночь на субботу, 25 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, температура в Москве предстоящей ночью составит 5–7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. Ветер ожидается южный и юго-восточный, он будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.

В субботу специалисты прогнозируют облачную погоду, а также местами небольшой или умеренный дождь. При этом днем в Москве температура составит 12 градусов. В области столбики термометров поднимутся до 8–13 градусов.

"Обширная циклоническая система, расположившаяся над центром и севером Европы, расширяет свое влияние в южном и восточном направлении – в ее власти постепенно окажется и центр Европейской России", – сказали в Гидрометцентре.

Отмечается, что при этом температура в выходные будет на 4 градуса выше климатической нормы.

Ранее главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что в начале ноября прогнозируются смешанные осадки. Возможны дождь и снег, а также похолодание до минусовых значений ночью.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в первые выходные ноября москвичам можно будет поменять летнюю резину на зимнюю, так как в ноябре температура опускается даже ниже 2,5 градуса.

