00:30Политика
"Новости дня": бойцам СВО могут предоставить возможность повторного обучения в колледжах
Комитет Госдумы по просвещению предложил предоставить участникам СВО возможность бесплатно повторно пройти обучение в колледже. Это поможет гражданам повысить квалификацию и построить карьеру.
На безвозмездное получение второго профобразования смогут претендовать военнослужащие, контрактники, добровольцы, мобилизованные и бойцы Росгвардии.
В едином центре поддержки участников спецоперации уже есть возможность получить новую профессию в различных областях. Подробнее – в программе "Новости дня".