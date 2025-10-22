"Новости дня": бойцам СВО могут предоставить возможность повторного обучения в колледжах

Комитет Госдумы по просвещению предложил предоставить участникам СВО возможность бесплатно повторно пройти обучение в колледже. Это поможет гражданам повысить квалификацию и построить карьеру.

На безвозмездное получение второго профобразования смогут претендовать военнослужащие, контрактники, добровольцы, мобилизованные и бойцы Росгвардии.

В едином центре поддержки участников спецоперации уже есть возможность получить новую профессию в различных областях. Подробнее – в программе "Новости дня".