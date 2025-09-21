В России ужесточат контроль за ненадежными управляющими компаниями

В России планируют ужесточить контроль за управляющими компаниями. Новые меры коснутся организаций, относящихся к высокой группе риска и допускающих грубые нарушения.

Отклонением от лицензионных требований теперь будет считаться не только крупная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, но и перед региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов.

С 1 марта следующего года проверки таких управляющих компаний будут проводиться раз в два года. Возможен один профилактический визит раз в год. Для добросовестных УК плановые проверки прекратят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.