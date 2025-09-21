Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 09:45

Общество

В России ужесточат контроль за ненадежными управляющими компаниями

В России ужесточат контроль за ненадежными управляющими компаниями

В подмосковной деревне Бабенки стартовал тур для зумеров

Налог на вредную еду планируют ввести в России

В Сеченовском университете раскрыли новые осложнения после коронавируса

Морские водоросли могут стать основой для препаратов против COVID-19

Температура воздуха в Москве составит около 22 градусов 21 сентября

Россия стала первой в мире по доле женщин в населении

Фестиваль "Лучший друг" состоялся на площадке общественного пространства "Хлебозавод"

"20 минут": экопродукты

Первый снег выпал в Якутске

В России планируют ужесточить контроль за управляющими компаниями. Новые меры коснутся организаций, относящихся к высокой группе риска и допускающих грубые нарушения.

Отклонением от лицензионных требований теперь будет считаться не только крупная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, но и перед региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов.

С 1 марта следующего года проверки таких управляющих компаний будут проводиться раз в два года. Возможен один профилактический визит раз в год. Для добросовестных УК плановые проверки прекратят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Ермакова