24 октября, 11:15

В Госдуме предложили проверять дееспособность пенсионеров при сделках с жильем

В Госдуме предложили проверять дееспособность пенсионеров при сделках с жильем

В Госдуме предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности пенсионеров при сделках с недвижимостью. Также депутаты рассматривают вариант с получением справки об отсутствии заболеваний, влияющих на способность принимать решения.

Многие пожилые граждане в последнее время начали оспаривать сделки в суде, утверждая, что были обмануты или находились под давлением мошенников. В таких случаях покупатели часто теряют и деньги, и жилье, что и побудило законодателей инициировать изменения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

