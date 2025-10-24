В Госдуме предложили проверять дееспособность пенсионеров при сделках с жильем

В Госдуме предложили ввести обязательное подтверждение дееспособности пенсионеров при сделках с недвижимостью. Также депутаты рассматривают вариант с получением справки об отсутствии заболеваний, влияющих на способность принимать решения.

Многие пожилые граждане в последнее время начали оспаривать сделки в суде, утверждая, что были обмануты или находились под давлением мошенников. В таких случаях покупатели часто теряют и деньги, и жилье, что и побудило законодателей инициировать изменения.

