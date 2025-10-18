Форма поиска по сайту

18 октября, 22:26

Происшествия

Трамп заявил об уничтожении большой подлодки с наркотиками на пути в США

Фото: 123RF/tennesseewitney

На пути в сторону США уничтожили большую субмарину с наркотиками, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика", – написал он.

Трамп добавил, что на борту судна находились четверо наркотеррористов. По его словам, двое из них были убиты, а двое выживших будут депортированы для уголовного преследования в свои страны – Эквадор и Колумбию.

Ранее португальская полиция перехватила подлодку с 6,5 тонны кокаина в Атлантическом океане. Субмарину обнаружили примерно в 900 километрах к югу от Азорских островов, так как она частично оставалась на поверхности из-за особенностей конструкции.

В Британии задержали необычную партию таблеток экстази

