В Испании задержано парусное судно с 600 кг наркотиков на борту

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Полиция Испании перехватила парусное судно, на борту которого находилось 600 килограммов наркотиков. Оно направлялось к Канарским островам, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

"В этой международной операции по борьбе с морским наркотрафиком участвовали власти Франции (DNRED), Великобритании (NCA) и США (DEA)", – отмечается в сообщении.

По информации полиции, преступники использовали судно под польским флагом для транспортировки наркотиков в Испанию. Яхту перехватили в 800 милях к западу от Тенерифе.

Операция была проведена при сотрудничестве между правоохранительными органами нескольких стран. Сведения, полученные французскими спецслужбами в Карибском регионе, с разведданными из Великобритании и США помогли выявить маршрут яхты и спланировать ее задержание.

Ранее полиция ликвидировала нарколабораторию в подмосковной Ольховке. Правоохранители задержали мужчину на месте и обследовали помещение.

В результате они обнаружили свыше девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

