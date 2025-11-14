Форма поиска по сайту

14 ноября, 22:15

Происшествия

Легковушка и такси столкнулись на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе в районе дома №46 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и такси. После столкновения легковушку отбросило на несколько метров и развернуло. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и две бригады скорой помощи.

А на Липецкой улице недалеко от МКАД столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла при движении в сторону области по цепочной схеме. Оба происшествия значительно затруднили движение на юге Москвы.

