14 ноября, 22:15Происшествия
Легковушка и такси столкнулись на Варшавском шоссе
На Варшавском шоссе в районе дома №46 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и такси. После столкновения легковушку отбросило на несколько метров и развернуло. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и две бригады скорой помощи.
А на Липецкой улице недалеко от МКАД столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла при движении в сторону области по цепочной схеме. Оба происшествия значительно затруднили движение на юге Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.