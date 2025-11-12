Форма поиска по сайту

12 ноября, 06:15

Происшествия

Ущерб возместят владельцам машин, поврежденных при обрушении "Снежкома" в Красногорске

Ущерб возместят владельцам машин, поврежденных при обрушении "Снежкома" в Красногорске

Владельцы поврежденных машин после обрушения части конструкций горнолыжного комплекса "Снежком" получат выплаты. Об этом сообщили в администрации Красногорска.

По предварительным данным, ущерб может составить около 100 миллионов рублей.

Во время демонтажа крытого горнолыжного комплекса обрушилась часть колонны. В результате три человека пострадали, и больше 140 машин получили повреждения, а в соседнем многоэтажном доме в нескольких квартирах выбило стекла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

