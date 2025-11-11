Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:10

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: нарушение технологии сноса могло привести к обрушению "Снежкома" в Красногорске

Названа предварительная причина обрушения "Снежкома" в Красногорске

Фото: Москва 24

Нарушение технологии демонтажа могло стать причиной обрушения части опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, заявили ТАСС в оперативных службах.

"Вероятно, не были учтены особенности конструкции и материалов опорной колонны. В целом же будут рассмотрены и другие причины ЧП", – уточнил собеседник агентства.

Конструкции "Снежкома" обрушились 11 ноября. Демонтаж осуществляло ООО "Развитие". Из-за падения обломков и грязи пострадали два человека, также повреждены около 50 автомобилей. Владельцы этих машин получат компенсации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а городская прокуратура начала проверку градостроительного законодательства.

В Красногорске рухнула часть опоры бывшего горнолыжного комплекса "Снежком"

Читайте также


происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика