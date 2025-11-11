ТАСС: нарушение технологии сноса могло привести к обрушению "Снежкома" в Красногорске

11 ноября, 14:10Происшествия
Фото: Москва 24
Нарушение технологии демонтажа могло стать причиной обрушения части опорной колонны горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, заявили ТАСС в оперативных службах.
"Вероятно, не были учтены особенности конструкции и материалов опорной колонны. В целом же будут рассмотрены и другие причины ЧП", – уточнил собеседник агентства.
Конструкции "Снежкома" обрушились 11 ноября. Демонтаж осуществляло ООО "Развитие". Из-за падения обломков и грязи пострадали два человека, также повреждены около 50 автомобилей. Владельцы этих машин получат компенсации.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а городская прокуратура начала проверку градостроительного законодательства.
В Красногорске рухнула часть опоры бывшего горнолыжного комплекса "Снежком"