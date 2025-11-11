Компенсации выплатят владельцам авто, поврежденных при обрушении "Снежкома" в Красногорске

Фото: Москва 24

Владельцы машин, получивших повреждения после обрушения части конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" в Московской области, получат компенсацию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Красногорска.

Уточняется, что с каждым автовладельцем свяжутся руководство города и представители подрядчика, проводившего работы на объекте. Они подготовят необходимые документы для возмещения ущерба.

"Приносим извинения всем, кто пострадал в результате действий недобросовестного подрядчика. Виновные лица будут привлечены к ответственности", – добавили в пресс-службе администрации.

Об обрушении конструкций "Снежкома" стало известно днем 11 ноября. ЧП произошло во время демонтажа, осуществляемого организацией ООО "Развитие". Часть обломков и грязь упали на автостоянку комплекса и проходящую вдоль него дорогу, из-за чего повреждения получили примерно 50 машин.

Кроме того, в результате пострадали два человека, одного из которых доставили в травматологический пункт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

В свою очередь, городская прокуратура инициировала проверку градостроительного законодательства при проведении работ по сносу объекта.

