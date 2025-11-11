Два человека пострадали при падении конструкций "Снежкома" в Красногорске

Видео: Москва 24

Два человека пострадали при падении конструкций горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Отмечается, что один пострадавший был осмотрен врачами на месте и отказался от госпитализации. Второго доставили в травматологический пункт для оказания медицинской помощи.

Кроме того, часть обломков и грязь упали на автостоянку комплекса и проходящую вдоль него дорогу. По информации администрации Красногорска, повреждения получили около 50 машин. Это, как утверждается, произошло по вине организации ООО "Развитие", которое проводило работы на "Снежкоме".

"Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков", – указали в администрации.

Там принесли извинения, а также подчеркнули, что виновные лица будут привлечены к ответственности.

Конструкции "Снежкома" уже обрушались при сносе комплекса в сентябре этого года. В результате инцидента в домах в микрорайоне Павшинская Пойма пропал свет и интернет.

Кроме того, 9 декабря 2024 года во время демонтажа комплекса погиб рабочий. На мужчину рухнула металлическая конструкция, пострадавший скончался в машине скорой медицинской помощи от полученных травм. По факту его смерти прокуратура тогда организовала проверку.

