Дом обрушился в центре Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Дом частично обрушился в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в нежилом здании, которое находится на улице Розенштейна. Ведомство планирует провести проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований жилищного закона ответственными лицами.

На месте ЧП работу полиции и экстренных служб координирует заместитель прокурора Адмиралтейского района Александр Морозов. Ему также предстоит выяснить все обстоятельства и причины обрушения дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу ТАСС рассказали, что в шестиэтажном капитально-ремонтируемом здании частично обрушились перекрытия. В ведомстве также заявили, что четыре человека были эвакуированы из другой части дома.

По предварительным данным, спасены были лица без определенного места жительства. Они не получили травм.

Из открытых данных известно, что дом получил статус аварийного в 2010 году. Затем здание стало нежилым, так как всех жильцов расселили, а объект законсервировали.

Ранее перекрытия были повреждены в здании на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел в доме, расположенном на Верхоянской улице.

В нежилой части, находящейся в частной собственности, проводились ремонтные работы, которые привели к ЧП. В столичном главке МЧС России уточнили, что людей в помещении не было.