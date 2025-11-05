Повреждение перекрытий произошло в здании на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Перекрытия повреждены в здании на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу Верхоянская улица, дом 10. В нежилой части здания, находящейся в частной собственности, проводились ремонтные работы, которые привели к повреждению участка перекрытий.

"Людей в помещении нет. Пострадавших нет. На месте происшествия находятся службы города", – добавили в управлении.

Ранее в школе на Знаменской улице обрушились бетонные плиты. В результате ЧП погибли двое рабочих.

Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".