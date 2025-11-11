Дело возбуждено после обрушения части "Снежкома" в Красногорске

Фото: Москва 24

В Красногорске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ после обрушения части конструкций горнолыжного комплекса "Снежком", сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется.

В свою очередь, городская прокуратура проверит соблюдение градостроительного законодательства при проведении работ по сносу объекта. По ее результатам будут приняты меры реагирования, указали в ведомстве.

При обрушении конструкций "Снежкома" 11 ноября пострадали два человека. Один из них после осмотра врачами отказался от госпитализации, а второго доставили в травмпункт.

Часть обломков и грязь упали на парковку комплекса и проходящую вдоль него дорогу. В результате повреждения получили около 50 автомобилей. Утверждалось, что это произошло по вине ООО "Развитие", которое проводило работы на объекте.

В сентябре конструкции "Снежкома" уже обрушались при сносе. Тогда из-за этого в домах микрорайона Павшинская Пойма на некоторое время пропали свет и интернет.