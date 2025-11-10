Причастный к частичному обрушению дома в Тульской области арестован

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Суд арестовал мужчину, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине Тульской области, сообщает СУ Следственного комитета России по региону.

В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арест продлится до 8 января 2026 года.

О взрыве бытового газа в жилом доме стало известно 8 ноября. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая сотрудников аварийной газовой службы.

Для координации работ на месте происхождения был развернут оперативный штаб, а в школе № 1 – организован временный пункт размещения пострадавших. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.

Позднее причастного к частичному обрушению дома задержали. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом")".