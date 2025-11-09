Причастный к частичному обрушению дома в Тульской области мужчина задержан

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

В Тульской области задержан 37-летний мужчина, причастный к частичному обрушению многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" часть 2 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом")", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, задержанный самостоятельно осуществил демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования. В результате в его жилище скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки.

О взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Куркине стало известно 8 ноября. В результате ЧП пострадали четверо человек, среди них оказались сотрудники газовой службы.

На месте был собран оперативный штаб, а в школе № 1 открыт пункт временного пребывания. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.