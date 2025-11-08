Установлен причастный к хлопку газа в многоквартирном доме в Тульской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тульской области"

Следователи выяснили личность подозреваемого, причастного к хлопку газа в многоквартирном доме в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Также правоохранители установили обстоятельства ЧП. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для фигуранта, добавили в ведомстве.

О взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Куркине стало известно 8 ноября. В результате пострадали четверо человек, которые были госпитализированы. Среди них оказались сотрудники газовой службы, находившиеся в момент ЧП в здании.

На месте был собран оперативный штаб, а в школе № 1 открыт пункт временного пребывания. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.