Момент обрушения "Снежкома" в Красногорске попал на видео

Видео: Москва 24

Момент обрушения конструкций горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске попал на видео. Инцидент засняли очевидцы, находившиеся неподалеку.

На кадрах видно, как часть постройки, уже отколотую от основного здания, тянут тросом. Затем бетонный фрагмент падает вниз, поднимая в воздух куски земли и обломки.

ЧП произошло 11 ноября во время демонтажа горнолыжного комплекса. В результате упавшие обломки повредили около 50 автомобилей. Кроме того, пострадали два человека.

По данным подмосковного Минздрава, один пострадавший отказался от госпитализации после осмотра врачами, а второго доставили в травмпункт. Также местные службы обследуют ближайшие жилые дома на предмет наличия повреждений.

В администрации Красногорска подчеркнули, что свяжутся с каждым владельцем поврежденных автомобилей для оформления документов и передачи компенсации. Кроме того, власти принесли свои извинения и подчеркнули, что виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ситуацией заинтересовались следователи, они возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Также местная прокуратура проверит соблюдение градостроительного законодательства. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

