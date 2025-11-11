Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 13:43

Происшествия

Момент обрушения "Снежкома" в Красногорске попал на видео

Видео: Москва 24

Момент обрушения конструкций горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске попал на видео. Инцидент засняли очевидцы, находившиеся неподалеку.

На кадрах видно, как часть постройки, уже отколотую от основного здания, тянут тросом. Затем бетонный фрагмент падает вниз, поднимая в воздух куски земли и обломки.

ЧП произошло 11 ноября во время демонтажа горнолыжного комплекса. В результате упавшие обломки повредили около 50 автомобилей. Кроме того, пострадали два человека.

По данным подмосковного Минздрава, один пострадавший отказался от госпитализации после осмотра врачами, а второго доставили в травмпункт. Также местные службы обследуют ближайшие жилые дома на предмет наличия повреждений.

В администрации Красногорска подчеркнули, что свяжутся с каждым владельцем поврежденных автомобилей для оформления документов и передачи компенсации. Кроме того, власти принесли свои извинения и подчеркнули, что виновные лица будут привлечены к ответственности.

Ситуацией заинтересовались следователи, они возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Также местная прокуратура проверит соблюдение градостроительного законодательства. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте также


происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика