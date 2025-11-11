Дети оказались среди пострадавших в ДТП в Египте россиян

Фото: almasryalyoum.com

Среди россиян, пострадавших в ДТП в египетской провинции Красное Море, оказались дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Среди детей – двое 10-летних и один 13-летний. У всех диагностированы ушибы, добавили в пресс-службе, не уточнив степени тяжести.

Об аварии с участием туристического автобуса, перевозившего граждан России, Литвы и Швеции, и грузовика стало известно 11 ноября. Транспортные средства столкнулись на дороге Рас-Гареб – Хургада.

Всего пострадали 25 россиян и 2 иностранца. Они были доставлены в государственный госпиталь для получения медпомощи. При этом известно о 10 выписавшихся.

Жертвами стали 2 человека, среди которых гражданка России и, по утверждению СМИ, египтянин.