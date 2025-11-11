В РСТ заявили о 25 пострадавших россиянах в ДТП в Египте

Фото: almasryalyoum.com

В аварии с участием автобуса в Египте пострадали 25 российских туристов и 2 иностранца. При этом 1 россиянка погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным организации, экскурсионная группа включала граждан России, Литвы и Швеции. Все пострадавшие в аварии россияне были доставлены в государственный госпиталь. Им оказывается необходимая медпомощь.

"Порядка 10 туристов были выписаны", – добавил директор Управления здравоохранения провинции Красное Море, где произошло ДТП, Исмаил аль-Араби.

Автобус столкнулся с грузовиком 11 ноября. СМИ писали, что в ДТП получили травмы 27 граждан России. Также сообщалось, что, помимо россиянки, погиб гражданин Египта.

Ранее в Таиланде 6 россиян и 5 белорусов пострадали в аварии с автобусом. После оказания медпомощи 10 человек выписали из больницы. В медучреждении на лечении осталась гражданка Белоруссии, которая получила тяжелые травмы. Ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.