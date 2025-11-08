Женщина погибла в результате наезда автобуса на пешеходов на юго-западе Германии

Фото: swr.de

Женщина погибла в результате наезда автобуса на пешеходов в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Об этом сообщает портал SWR со ссылкой на полицию.

Авария произошла на главной дороге в Вайле-на-Рейне около 13:30 по местному времени (15:30 по Москве. – Прим. ред.). Водитель общественного транспорта потерял управление, съехал с трассы и наехал на группу людей на тротуаре.

В результате еще несколько людей были травмированы, в том числе и водитель автобуса. Троих госпитализировали. В настоящее время правоохранители выясняют причины аварии.

