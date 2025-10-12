abcgazetesi: гражданин РФ погиб в ДТП на мотоцикле на востоке Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

На востоке Турции, в провинции Эрзинджан, в результате ДТП с мотоциклом погиб мужчина, предварительно, он был гражданином РФ, сообщает турецкое издание abcgazetesi.

По данным СМИ, 40-летний мужчина по имени Антон следовал из России в Каппадокию на мотоцикле. На новой кольцевой дороге трассы Эрзинджан – Сивас он, по неустановленной причине, потерял управление и врезался в металлическое ограждение.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Мотоциклиста доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее в Подмосковье женщину убило слетевшим с грузовика колесом. Инцидент произошел на 19-м километре автодороги М-8. У грузовика во время движения из-за технической неисправности отделилось заднее левое колесо, оно наехало на женщину, которая стояла на остановке.

