Подруга пропавшей семьи Усольцевых рассказала об их участии в психологических тренингах

Фото: телеграм-канал SHOT

Подруга Сергея и Ирины Усольцевых, которые пропали в тайге в Красноярском крае, Альбина Вильмова рассказала об участии супругов в психологических тренингах. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телепередачу "Пусть говорят", где была озвучена соответствующая информация.

По словам Вильмовой, Усольцевы впервые посетили телесно-ориентированные занятия в Красноярске в 2017 году. Женщина отметила, что паре не нужна была психологическая помощь. Они лишь хотели получить новые впечатления и испытать радость от жизни, уточнила подруга семьи.

Супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь бесследно исчезли в конце сентября. По версии СК, семья в легкой одежде отправилась в сторону населенного пункта Буратинка, который расположен в окрестностях поселка Кутурчин. После этого связь с ними пропала. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Местные жители уточнили, что потеряться в этом районе трудно, поскольку там есть лишь одна тропа, которая ведет к населенному пункту. Кроме того, СМИ выяснили, что у главы семейства есть большой опыт походов. В частности, он хорошо ориентировался в лесу и горах.

6 октября спасатели нашли место, где был зафиксирован последний сигнал телефона Усольцевых. Оказалось, что семья не покидала регион. Однако в той местности существуют скользкие валуны и расщелины, куда могла провалиться пара с ребенком. В связи с этим в качестве основной версии рассматривается несчастный случай.



Усольцевых искали свыше 350 человек, в том числе спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Были использованы БПЛА, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости. Однако 12 октября активные поиски были завершены. Также с этого момента прекращена работа оперштаба.

Теперь профессиональные спасатели работают под дистанционным руководством координаторов в режиме точечных задач. В частности, им предстоит выполнять самостоятельно задания в строго обозначенных участках. Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев уточнил, что активные поиски Усольцевых возобновятся лишь после схода снега.

СМИ предположили, что семья могла поселиться в "секретных поселениях" тайги, в частности в общинах старообрядцев Красноярского края. Также не исключался вариант столкновения Усольцевых с сектантами. Однако руководитель поискового отряда Светлана Торгашина опровергла эту информацию.

Также стало известно, что глава семейства, являясь владельцем компании по производству краски, должен был перед исчезновением отчитаться о расходовании государственных грантов. Однако он не сделал этого. По данным СМИ, на счетах Усольцева и его фирмы остались большие суммы денег.

