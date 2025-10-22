Поисковики опровергли версию о секретных поселениях в ситуации с семьей Усольцевых

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина опровергла информацию о секретных поселениях в Красноярском крае, где потерялась семья Усольцевых. Об этом сообщает RT.

Ранее СМИ писали, что пропавшая семья якобы могла найти приют в общинах старообрядцев. Также не исключался вариант столкновения Усольцевых с сектантами.



Торгашина назвала подобные предположения выдумкой. Она обратила внимание, что за прошедшее время поисковикам не удалось найти ни одного следа пропавших, даже возле машины.

Кроме того, Торгашина указала, что семью начали искать только на четвертый день после их пропажи. К этому моменту все следы смыл дождь и скрыл снег.

"Были также проверены все пещеры и ущелья, где могли оставаться люди после каких-то завалов. Но спасатели в них ничего не обнаружили", – рассказала руководитель поискового отряда.

Об исчезновении семьи стало известно 2 октября. Выяснилось, что 28 сентября супруги и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона Усольцевых был зафиксирован 6 октября в 7 километрах от поселка Кутурчин.

12-го числа активные поиски семьи прекратились. Как уточнили в добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт", поисковики-волонтеры прошли 4,6 тысячи километров по глубокому снегу. Отмечалось, что в таких условиях легко что-то упустить, даже если быть предельно внимательными. Поэтому эффективная работа по поиску пропавшей семьи начнется только после схода снежного покрова.

