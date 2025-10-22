Aif.ru: Усольцевы могли укрыться в общинах старообрядцев в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

Пропавшая семья Усольцевых могла поселиться в "секретных поселениях" тайги, в частности в общинах старообрядцев Красноярского края, пишет aif.ru.

Выводы журналисты сделали после комментария руководителя отряда поисковиков Светланы Торгашиной о том, что исчезнувшие "могли найти приют" в этих местах.

Однако издание также обратило внимание на другой комментарий от сотрудника администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерины Иржаковой, которая практически исключила такую вероятность. Она пояснила, что в таежных поселениях действительно существуют общины, но туда никогда не уходили целыми семьями. Кроме того, Иржакова подчеркнула, что принятие новых членов происходит после множества испытаний.

"Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали, услышали об этом. Шептались бы", – добавила она.

Вместе с тем представители СМИ не исключили варианта столкновения Усольцевых с сектантами на основании предположения криминалиста Михаила Игнатова.

"Можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях", – пояснил он.

В свою очередь, источник RT в правоохранительных органах указал, что криминальная версия исчезновения Усольцевых не рассматривается. Тем не менее ее нельзя полностью исключить до обнаружения тел.

Инсайдер также добавил, что на данный момент нет данных, подтверждающих, что пропавшая семья действительно покинула Россию, поскольку все их документы остались на месте.

О пропаже супругов Усольцевых и их пятилетней дочери стало известно 2 октября. По данным СК, 28 сентября семья ушла в сторону горы Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестала выходить на связь.

При этом в найденной машине семьи не обнаружили туристического снаряжения. Там находились лишь кроссовки, сумка и детское кресло. Известно, что супруги и их дочь ушли в лес в легкой одежде.

6 октября спасатели зафиксировали сигнал телефона Усольцевых в 7 километрах от поселка Кутурчин. Спустя время было найдено место фиксации последнего сигнала.

На протяжении более 10 дней семью Усольцевых искали свыше 350 человек, в том числе спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Были использованы БПЛА, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости и мототранспорт. Тем не менее 12 октября активные поиски завершились. Также с этого момента была прекращена работа оперштаба.

Теперь специалисты будут работать в режиме точечных задач. В частности, под дистанционным руководством координаторов поиски будут осуществлять профессиональные и аттестованные спасатели. Им предстоит выполнять самостоятельно задания в строго обозначенных участках.

По факту исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело. По словам председателя добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, эффективная работа по поиску Усольцевых начнется только после схода снежного покрова.