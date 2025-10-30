В СК объяснили прощальную записку семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Никаких подозрительных записей или предметов в доме семьи Усольцевых, пропавших во время похода в Красноярском крае, не было, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-секретаря управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлию Арбузову.

СМИ ранее писали, что в блокноте у женщины была записка с надписью "Чтобы уйти, надо вернуться", а ее супруг якобы заходил на свою страницу в соцсетях спустя неделю после пропажи.

В СК назвали информацию о записке фейком, а появление Усольцева в Сети объяснили наличием у мужчины двух телефонов. Одно из его устройств было рабочим, на него до сих пор поступают звонки. Следователи предположили, что телефон мог остаться дома или у коллег, поэтому через него кто-то мог войти в его аккаунт.

Об исчезновении семейной пары и их пятилетней дочери стало известно 2 октября. Выяснилось, что 28 сентября семья отправилась в поход в сторону горы Буратинка, а позже перестала выходить на связь. Последний раз сигнал их телефона был зафиксирован 6 октября.

Активные поиски семьи завершили 12 октября, но уже 24-го числа их возобновили по запросу полиции.

В СК считают официальной версией пропажи семейства несчастный случай. Следователи добавляли, что вся история начинает обрастать различными выдумками, но поисковые мероприятия продолжаются, также допрашиваются родственники пропавших, их близкий круг общения и очевидцы.

