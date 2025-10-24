Спасатели возобновили поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ) возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщается на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что спасатели выдвинулись в Партизанский район в пятницу, 24 октября, по запросу полиции.

Об исчезновении семьи стало известно 2 октября. Выяснилось, что 28 сентября супруги и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего перестали выходить на связь. Последний сигнал телефона Усольцевых был зафиксирован 6 октября в 7 километрах от поселка Кутурчин.

При этом 12-го числа активные поиски семьи прекратились. Как уточнили в добровольческом поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт", волонтеры прошли 4,6 тысячи километров по глубокому снегу. Отмечалось, что в таких условиях легко что-то упустить, даже если быть предельно внимательными.

