Эксперт Шелков: номинальные посредники начали отнимать машины у россиян

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В России посредники, на имя которых проводилось промежуточное оформление автомобилей при поставке из-за границы и их таможенная очистка, начали требовать изъятия машин у конечных покупателей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал руководитель одного экспертного автомобильного центра Максим Шелков.

"Дропы – это одно из названий людей, которые помогают на себя оформлять транзит автомобилей, ввезенных из-за границы", – сказал эксперт.

По его словам, они обычно имеют определенные льготы на растаможку и им платят небольшие деньги за посредничество. Шелков отметил, что дроп может сказать, что автомобиль принадлежит ему.

В качестве дропов могут выступать люди, проживающие на Дальнем Востоке, либо представители льготных категорий граждан Белоруссии, пояснил специалист, добавив, что номинально такой человек числится владельцем машины.

Эксперты ранее назвали три ситуации, когда не стоит покупать подержанный автомобиль. Россиянам посоветовали воздержаться от покупки автомобиля с большим пробегом и напомнили, что так называемые перекупы могут преподносить автомобили с недекларированными недостатками. Кроме того, при покупке важно учитывать наличие лишних опций в автомобиле, которое может значительно повысить его стоимость.