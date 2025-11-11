Депутат ГД Разворотнева: граждан могут выселить из квартир за неоплаченные услуги ЖКХ

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Граждан могут выселить из квартиры за неоплату жилищных и коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлану Разворотневу.

Ранее в Казани суд лишил прав на жилье его владельца, который неоднократно нарушал покой соседей. Разворотнева в своем комментарии подчеркнула, что для выселения нужны очень весомые аргументы.

"Единственный случай, когда могут выселить нанимателя из жилья, это если не соблюдаются требования к использованию жилого помещения", – уверена она.

Кроме неоплаченных квитанций за ЖКУ, таковым может быть признана порча помещения и содержание его в ненадлежащем санитарном состоянии. При этом в действительности суды очень редко принимают решение о выселении нанимателей. В основном это связано с тем, что тогда местным властям нужно будет предоставить какое-то еще жилье в маневренном фонде.

"Маневренного фонда у нас, как правило, в муниципалитетах нет", – отметила Разворотнева.

Она указала, что за административные правонарушения, вроде нарушения закона о тишине и общественного порядка, следуют административные наказания, штрафы или административный арест. При этом лишиться жилья за долги по ЖКУ можно лишь в том случае, если это не единственное жилье, добавила депутат.

Исключение – если жилье ипотечное, а сам кредит не выплачивается либо собственник совершил перепланировку и не вернул квартиру в изначальный вид.

Ранее в ГД предупредили, что жильцы, оставляющие на хранение в подъезде свои коляски, велосипеды, санки и прочее в непредназначенных для этого местах, могут получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. В новых домах обычно предусматриваются помещения, в которых можно хранить такое имущество, указывали депутаты.

