Мосжилинспекция оштрафовала УК за отказ составить акт о заливе квартиры

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция) оштрафовала управляющую компанию (УК) и ее руководителя за то, что они отказались составить акт о заливе квартиры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

С жалобой на бездействие УК в Мосжилинспекцию обратился житель одного дома на улице Трофимова. Пострадавший рассказал, что после затопления его квартиры на верхнем этаже коммунальщики отказались оформить соответствующий акт.

В результате было принято решение о проведении внеплановой документарной проверки, которая подтвердила факт нарушения. Мосжилинспекция привлекла УК и руководителя к административной ответственности, обязав их оперативно обследовать квартиру заявителя и оформить акт о заливе.

Вместе с тем жилищные инспекторы потребовали усилить контроль за соблюдением сроков оформления документов в соответствии с жилищным законодательством. Как уточнили в ведомстве, к данному моменту нарушение устранено.

Ранее Мосжилинспекция опровергла штраф за неправильно установленную дверь. Соответствующие слухи появились в СМИ. Якобы взыскание было увеличено до 15 тысяч рублей из-за нарушения пожарной безопасности и создания препятствий для эвакуации соседей в случае возникновения ЧП.

Однако в ведомстве пояснили, что направление дверей не отражается в техническом паспорте и для многоквартирных домов не нормировано. Кроме того, в части пожарной безопасности в КоАП в этом году изменения не вносились.