Эксперт Бондарь: из-за тараканов у соседа можно потребовать компенсации морального вреда

Если сосед разводит тараканов, можно потребовать компенсации морального вреда. Такие выплаты составляют от 50 до 100 тысяч рублей, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Гражданская ответственность дает больше возможностей для защиты. Можно подать иск в суд и потребовать обязать соседа провести дезинсекцию и привести помещение в порядок", – отметил он.

По словам эксперта, можно привлечь соседа к ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП РФ). Размер штрафа составит от 500 рублей до 1 тысячи.

Он добавил, что в некоторых случаях могут оштрафовать и на 1–1,5 тысячи рублей по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ).

"Можно требовать компенсации расходов на покупку средств от насекомых, оплату услуг дезинсекции, ремонт испорченной мебели и замену продуктов", – сказал Бондарь.

Специалист подчеркнул, что для суда необходим целый пакет доказательств. Надо предоставить видео и фотографии тараканов с указанием места и даты съемки, акт осмотра от управляющей компании, заключения санэпидемслужбы и Роспотребнадзора, копии обращений в УК, чеки на расходы и показания соседей.

Для начала Бондарь посоветовал попробовать договориться с соседом, а потом обратиться в УК. Сделать это можно через мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Если это не помогает, то можно написать заявление в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. В суд следует обращаться в последнюю очередь.

