"АиФ": пропавший вместе с семьей в тайге Усольцев мог отказаться от помощи

Фото: телеграм-канал SHOT

Сергей Усольцев, который пропал в тайге Красноярского края вместе с женой Ириной и дочерью Ариной, мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника. Об этом сообщает aif.ru.

Журналисты сослались на жителей Красноярского края, которые обратили внимание, что о знаниях и навыках Усольцева осведомлены многие люди из сферы туризма. В контексте этой темы граждане вспомнили инцидент с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который также пропал в тайге в 2019 году.

Шатыгин тоже являлся опытным таежником, хорошо ориентировался на местности и несколько лет подряд ездил в одно и то же место собирать ягоды. По словам местных жителей, через две недели после пропажи мужчина встречал рыбаков, охотников и туристов, которые пытались помочь ему. Тем не менее он отказывался, утверждая, что выйдет из леса сам.

В результате через месяц Шатыгин перестал выходить к людям. Его до сих пор не нашли. Собеседники журналистов также указывали, что у мужчины была деменция.

Авторы материала предположили, что Усольцев, как и Шатыгин, мог отказаться от помощи людей, которых встречала его семья, надеясь на собственный опыт.

Усольцевы пропали вместе с дочерью в конце сентября. Следователи выяснили, что семья в легкой одежде ушла к населенному пункту Буратинка, который находится в окрестностях поселка Кутурчин. После этого связь с ними прервалась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Местные жители заявляли, что потеряться в том районе сложно, так как там есть лишь одна тропа, которая ведет к селу. Однако в той местности есть скользкие валуны и расщелины, куда могла провалиться семья. В связи с этим в качестве основной версии случившегося рассматривается несчастный случай.

6 октября спасатели обнаружили место, где был зафиксирован последний сигнал телефона Усольцевых. Выяснилось, что они не выезжали из региона. Их искали свыше 350 человек, в том числе спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители.

12 октября активные поиски были прекращены. Также завершена работа оперштаба. Теперь опытные спасатели работают под руководством координаторов в режиме точечных задач. Они будут выполнять задания в строго обозначенных участках. Председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев уточнил, что вновь начнут искать Усольцевых только после схода снега.

СМИ предполагали, что семья могла остаться в "секретных поселениях" тайги, в частности в общинах старообрядцев Красноярского края. Также не исключался вариант столкновения Усольцевых с сектантами. Однако руководитель поискового отряда Светлана Торгашина опровергла эту информацию.

Также стало известно, что глава семейства, являясь владельцем компании по производству краски, должен был перед пропажей отчитаться о расходовании госгрантов, но не сделал этого. По данным СМИ, на счетах Усольцева и его фирмы остались большие суммы денег. При этом никаких подозрительных записей или предметов в доме Усольцевых не было найдено.