14 ноября, 17:30

Происшествия

Подросток устроил поджог в ТЦ Москвы после знакомства с девушкой в соцсети

Подросток устроил поджог в ТЦ Москвы после знакомства с девушкой в соцсети

Подросток, устроивший поджог в кинотеатре торгового центра "Авиапарк" в Москве, рассказал следователям, что сначала познакомился в социальной сети с девушкой и передал ей свою геолокацию. После этого с ним связались мошенники, представившиеся правоохранителями, и под угрозами заставили провести обыск дома, сфотографировать банковскую карту отца и в конечном итоге совершить поджог в кинотеатре.

Прокуратура, контролирующая расследование, призывает родителей объяснять детям, что любые подозрительные звонки с требованием отключить телефон, перемещаться по городу или провести обыск должны немедленно сообщаться взрослым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

