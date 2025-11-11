ФСБ сорвала операцию Украины по угону истребителя МиГ-31 с "Кинжалом"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию военной разведки Украины по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" для провокации против авиабазы НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, провокация Главного управления разведки (ГУР) Украины готовилась под кураторством Великобритании. Для угона Киев попытался завербовать российских летчиков, обещая им выплатить 3 миллиона долларов.

Служба отметила, что в последующем украинская разведка планировала направить истребитель с ракетой в район дислокации крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО, которая находится на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит системами противовоздушной обороны (ПВО).

"Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны", – говорится в сообщении.

В прошлом году сотрудники ФСБ сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Украинские силы совершили попытку завербовать военного летчика, чтобы тот угнал судно и переправил его на захваченную Киевом территорию. За это ему предлагали от 600 до 750 тысяч долларов.

