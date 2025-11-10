ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали по подозрению в госизмене 45-летнего жителя Москвы. Он собирал для Украины данные о местах жительства, времени передвижения и автомобилях российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, мужчина также собирался воевать в составе украинского вооруженного формирования.

Задержанный инициативно вышел на контакт с представителями спецслужб Украины и запрещенной на территории России террористической организации. В частности, ему было поручено совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона.

Силовики задокументировали факты, подтверждающие преступные намерения мужчины. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации, сам обвиняемый заключен под стражу.

Санкции данных статей предусматривают наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее в подмосковных Люберцах была пресечена подготовка к теракту. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 27-летний житель Волоколамска добровольно вышел на связь с неизвестным в одном из мессенджеров для помощи украинским спецслужбам.

Он забрал из тайника пакет со взрывным устройством, который должен был доставить в Измайловский парк Москвы и спрятать в тайник. Злоумышленник был задержан во время выполнения задания.

