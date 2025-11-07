ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу Киеву данных о ВС РФ

Фото: 123RF/grigorenko

Российские спецслужбы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали жителя Тамбовской области, который передал украинскому блогеру информацию об участвующих в спецоперации подразделениях российской армии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выяснилось, что злоумышленник 1987 года рождения по своей воле связался с украинским блогером, который работал под контролем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Для этого он использовал мессенджер Telegram.

После этого мужчина передал блогеру сведения о месторасположении подразделений, которые участвуют в спецоперации. Помимо этого, злоумышленник собирал средства на нужды одной из проукраинских террористических организаций, которая запрещена в России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене и финансировании терроризма. В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия, которые позволят выявить иные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее российские силовики задержали 37-летнего москвича, который собирал информацию об оппозиционно настроенных гражданах РФ для спецслужб одной из стран НАТО. По данным ФСБ России, в дальнейшем граждан РФ планировали привлекать к тайному сотрудничеству.

Уточняется, что мужчина 1988 года рождения самостоятельно вышел на связь с представителем западной спецслужбы. В связи с этим в отношении него было возбуждено дело о госизмене. На данный момент злоумышленник арестован. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

