Фото: depositphotos/aksenovko

В Ленобласти задержан подозреваемый в пособничестве украинским мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в июле этого года 36-летний местный житель оборудовал в собственном жилье стационарный технический центр, с помощью которого аферисты с Украины могли звонить россиянам и совершать мошеннические действия. Таким образом, как выяснили правоохранители, мужчина зарабатывал себе на жизнь. При этом официально злоумышленник нигде не трудоустроен.

Правоохранители задержали жителя Ленинградской области и изъяли у него два GSM-шлюза, Wi-Fi-роутеры, около 240 сим-карт разных операторов связи.

"Уже установлены факты совершения мошенничеств с использованием абонентских номеров изъятых сим-карт в отношении десятков жителей нескольких регионов страны", – сообщили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Злоумышленник отправлен в СИЗО.

Ранее полицейские задержали в Коломне двух пособников украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами в размере 10 миллионов рублей. Их задача заключалась в том, чтобы принимать похищенные у людей деньги, оперативно их обналичивать, конвертировать в криптовалюту и перечислять аферистам.

Для этого злоумышленники оборудовали круглосуточный "офис" в арендованной квартире в Одинцове. Это позволяло им в любое время суток быстро снимать средства через банкоматы до момента блокировки счетов. Деятельность аферистов была пресечена правоохранителями, оперативниками и сотрудниками ФСБ.

