09 ноября, 05:35

Происшествия
РИА Новости: силовики арестовали в РФ почти 10 человек за взаимодействие с СБУ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители арестовали почти 10 человек в РФ в рамках уголовного дела об участии в террористическом сообществе, которое сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на источник.

В числе арестованных как граждане РФ, так и иностранцы. В данный момент они находятся в столичных следственных изоляторах, в том числе в Лефортово.

Ранее российские спецслужбы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали жителя Тамбовской области, который передал украинскому блогеру информацию об участвующих в спецоперации подразделениях российской армии.

Силовики также задержали 37-летнего москвича, который собирал информацию об оппозиционно настроенных гражданах РФ для спецслужб одной из стран НАТО. В дальнейшем этих россиян планировалось привлекать к тайному сотрудничеству.

Мужчина арестован в Москве за организацию террористического сообщества

