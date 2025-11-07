Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

На трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По данным Госавтоинспекции, авария произошла по вине водителя легковушки. 32-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, он погиб. Пассажир с серьезными травмами доставлен в больницу.

Снегопад и сильный ветер, которые принес в Хабаровск мощный циклон, вызвали в городе транспортный коллапс. Парализовано движение автобусов. Из-за того, что асфальт покрылся ледяной коркой, они не могут двигаться даже на небольших подъемах. С такими же трудностями столкнулись водители большегрузов. Кроме того, на дорогах произошло множество мелких аварий. Коммунальные службы вывели на улицы технику для обработки дорог и тротуаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

