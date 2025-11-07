Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

Два автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве

Туристов призвали отложить поездки в Азию из-за тайфуна

Перевернувшуюся на востоке Москвы фуру не могут убрать почти сутки

В Дагестане майнер превратил "Газель" в мобильную ферму

ДТП с несколькими авто произошло на Калужском шоссе

Новости регионов: в Якутии задержали браконьеров за ловлю краснокнижного осетра

Частный дом загорелся в ТиНАО

"Московский патруль": в Москве похитили подростка ради NFT-подарков

"Московский патруль": москвича обманули при покупке зимних шин

На трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По данным Госавтоинспекции, авария произошла по вине водителя легковушки. 32-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, он погиб. Пассажир с серьезными травмами доставлен в больницу.

Снегопад и сильный ветер, которые принес в Хабаровск мощный циклон, вызвали в городе транспортный коллапс. Парализовано движение автобусов. Из-за того, что асфальт покрылся ледяной коркой, они не могут двигаться даже на небольших подъемах. С такими же трудностями столкнулись водители большегрузов. Кроме того, на дорогах произошло множество мелких аварий. Коммунальные службы вывели на улицы технику для обработки дорог и тротуаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПтранспортпогодарегионывидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика