10 ноября, 06:15

Массовая авария произошла на Малоохтинской набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Малоохтинской набережной произошла массовая авария с участием трех автомобилей. По свидетельствам очевидцев, в результате столкновения перевернулась иномарка, а еще две машины получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в дорожном происшествии погиб один человек, двое пострадавших получили тяжелые травмы. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

