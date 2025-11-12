ФСБ: целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основной целью готовившегося теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона являлся срыв переговоров между Россией и США, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, Украина рассчитывала на то, что в случае успешной реализации теракта российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров по украинскому урегулированию.

В ФСБ также добавили, что в уголовном деле появились новые фигуранты. А в Москве, Псковской области и Крыму прошли обыски.

В результате удалось получить новые доказательства причастности к этому преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Кроме того, в ходе обысков изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.

Спецслужбы предотвратили теракт военной разведки Украины против митрополита Тихона в конце февраля. Силовики по подозрению в подготовке преступления задержали Поповича и Иванковича. При этом первый из них оказался гражданином Украины, а другой – россиянином.

Иванкович рассказал, что первую попытку теракта, запланированную на начало 2025 года, пришлось перенести. По словам второго задержанного, самодельное взрывное устройство планировалось разместить в жилом помещении Сретенского монастыря в Москве. Также подозреваемые заявили, что были завербованы Украиной через мессенджер в конце 2024 года.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, у них изъяли взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.

