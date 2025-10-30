В Подмосковье арестован мужчина за пособничество мошенникам, обманувшим ветерана

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Каширский городской суд отправил в СИЗО 18-летнего москвича, которого подозревают в пособничестве аферистам, обманувшим 101-летнюю жительницу Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сейчас сотрудники полиции ищут других участников преступления, а также проверяют арестованного на причастность к иным эпизодам мошеннической деятельности.

Злоумышленник был задержан 23 октября. По версии СК, ветерану Великой Отечественной войны позвонили аферисты и под предлогом замены счетчиков попросили продиктовать паспортные данные. Вскоре злоумышленники перезвонили пенсионерке и заявили, что мошенники получили доступ к ее счетам и пытаются перевести деньги на финансирование украинских военных.

В результате женщине предложили обналичить все имеющиеся у нее средства и передать "сотруднику инкассации". К пенсионерке приехал мужчина, которому она отдала 185 тысяч рублей. Он был задержан уже после передачи денег. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сам задержанный рассказывал, что нашел работу в одном из мессенджеров. Неизвестные диктовали ему по телефону адреса, откуда он должен был забирать деньги, а после переводить их работодателю, оставляя себе процент от суммы.

