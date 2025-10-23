Курьера мошенников задержали за попытку обмана пенсионера в Чертанове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции по району Чертаново Северное задержали курьера телефонных мошенников, который хотел забрать деньги у 85-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу (ЮАО) Москвы.

По информации ведомства, пенсионеру позвонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств и госорганизаций. В ходе разговора они убедили мужчину собрать личные сбережения и передать их им якобы для помещения на безопасный счет.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на Литовском бульваре полицейские задержали 21-летнего жителя Воронежа со свертком денег. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество".

Ранее в Москве задержали сообщницу мошенников, которые обманули пожилую женщину на 3,3 миллиона рублей. Выяснилось, что она забрала у потерпевшей деньги и перевела на криптокошелек соучастникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.