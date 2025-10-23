В Кашире задержали курьера мошенников после обмана 101-летнего ветерана

Фото: depositphotos/blinow61

Подмосковные правоохранители задержали 18-летнего курьера, которого подозревают в соучастии в мошенничестве. Жертвой обмана стала 101-летняя жительница Каширы, ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, пенсионерке позвонили злоумышленники и под предлогом замены счетчиков вынудили продиктовать паспортные данные. Вскоре они перезвонили ей и заявили, что она передала свои данные сотрудникам Вооруженных сил Украины, поэтому якобы необходимо срочно задекларировать личные сбережения.

На следующий день к пенсионерке приехал курьер, которому она отдала 185 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий его задержали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сотрудники полиции по району Чертаново Северное задержали курьера телефонных мошенников, который хотел забрать деньги у 85-летнего пенсионера. В отношении 21-летнего жителя Воронежа возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество".

