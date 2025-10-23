Трое мужчин задержаны за сбыт поддельных 200 тысяч долларов в Москве и других регионах

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Задержаны трое мужчин, которых обвинили в сбыте фальшивых 200 тысяч долларов в Москве и других регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, мужчины покупали у соучастников, чьи личности еще не установлены, фальшивые иностранные банковские билеты номиналом 100 и 50 долларов. Злоумышленники планировали использовать их в обменных пунктах кредитных учреждений, расположенных в Москве и других субъектах России.

Встречи с поставщиками организовывались на многолюдных рынках, чтобы не привлекать внимание. Полученные от продажи фальшивых средств деньги задержанные присваивали. В результате фигурантам удалось обменять более 200 тысяч долларов.

Согласно результатам технико-криминалистической экспертизы, доллары не были созданы на предприятии Бюро гравирования и печати министерства финансов США, которое выпускает деньги в Штатах. Выяснилось, что купюры были произведены комбинированным методом плоской офсетной печатью.

В связи с этим возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных денег. В результате было изъято более 530 фальшивых купюр на сумму свыше 53 тысяч долларов. Задержанным уже предъявлено обвинение, они арестованы.

Оперативники продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление соучастников схемы, каналов ввоза поддельных купюр, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее МВД России предупредили граждан о распространении нового вида мошенничества с использованием фишинговых сайтов, предлагающих "горящие" туристические путевки. Злоумышленники активно размещают на различных интернет-ресурсах поддельные предложения о продаже туристических путевок для воровства денег и личных данных.

