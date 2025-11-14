Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 12:15

Происшествия

Школьник рассказал, как решился на поджог кинотеатра в московском ТЦ

Школьник рассказал, как решился на поджог кинотеатра в московском ТЦ

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

Автомобиль такси сбил подростка в подмосковном Чехове

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, устроившему пожар в ТЦ Москвы

Новости регионов: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

Новости мира: торнадо обрушился на Кипр

Погоня полицейских за нарушителем закончилась крупной аварией на северо-востоке Москвы

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком"

Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшем при взрыве в Красногорске

Подросток, которого подозревают в поджоге кинотеатра в московском торговом центре, рассказал, как решился на преступление.

Школьник познакомился с девушкой в одной из социальных сетей и направил ей свою геолокацию. После этого с ним связался мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и обвинил молодого человека в нарушении закона. Подростка заставили сфотографировать дома банковскую карту отца, перевести с нее деньги и устроить поджог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика