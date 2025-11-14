Школьник рассказал, как решился на поджог кинотеатра в московском ТЦ

Подросток, которого подозревают в поджоге кинотеатра в московском торговом центре, рассказал, как решился на преступление.

Школьник познакомился с девушкой в одной из социальных сетей и направил ей свою геолокацию. После этого с ним связался мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и обвинил молодого человека в нарушении закона. Подростка заставили сфотографировать дома банковскую карту отца, перевести с нее деньги и устроить поджог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.